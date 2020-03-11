شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. عند إخراجها كانت الصدمة.. أفعى عملاقة تبتلع "امرأة حية" من رأسها.. مشاهد تحبس الانفاس لأصحاب القلوب القوية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فقدت سيدة إندونيسية ليوم كامل بعد أن قررت الذهاب لتفقد حديقتها ليلا،ً وبعد رحلة بحث دامت ساعات عثر سكان الجزيرة على السيدة في بطن حية عملاقة تجاوز طولها 8 أمتار. جديد "الخليج 365" Advertisements وعثر سكان قرية مابولو بجزيرة سولاوسي الإندونيسية على الحية في الحديقة التي تبعد كيلو متر واحداً عن منزل السيدة، وهي في حالة تخمة بعد أن ابتلعت السيدة ليقرروا قتل الحية وإخراج جثة السيدة . ليكتشفوا فيما بعد أن الحية العملاقة باغتت السيدة وابتلعتها من جانب الرأس؛ حيث وجدوا رأس المرأةآ ناحية ذيل الحية، وساقيها باتجاه الرأس.

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