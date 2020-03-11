الانتقالي يشكل لواء عسكري جديد مناهض لهادي في ابين

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – ابين

اعلن المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الامارات، تشكيل لواء عسكري جديد في محافظة أبين جنوبي اليمن .

وقال مصدر عسكري ، انه تم تكليف حيدرة السيد، وهو شقيق للقيادي البارز في الحزام الأمني عبداللطيف السيد، بمهمة تشكيل اللواء الجديد، المناهض لحكومة هادي.

وأكد المصدر أن السيد شرع خلال الأيام القليلة الفائتة، في عمليات التجنيد للمعسكر في مدينتي زنجبار وخنفر بمحافظة أبين.

وتتهم قوات هادي المدعومة سعوديا، حيدرة السيد بتنفيذ اعدامات عددا من الجنود كانوا قد اصيبوا في غارة جوية لمقاتلة إماراتية عليهم في نقطة العلم شرقي عدن نهاية أغسطس الفائت

يذكر أن الانتقالي يرفض الانسحاب من زنجبار، وكذا تسليم الأسلحة المتوسطة والثقيلة، وفقا لما جاء في الملحق العسكري لاتفاق الرياض.