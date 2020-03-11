شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل ... بشرى سارة يزفها الملك سلمان الى ابناء اليمن يسعد قلوب الشعب بكلة والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبدالعظيم - أكدت مصادر طبية في اليمن ان اكرامية جديدة منحها الملك سلمان إلى ابناء اليمن اليوم الثلاثاء .

وطبقا للمصادر فقد استقبلت محافظة مأرب اليوم 4 أجهزة طبية متطورة وحديثة مخصصة لكشف كورونا وتم وضعها في مستشفى الهيئة بمأرب مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة .

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