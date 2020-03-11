شكرا لبحثكم عن خبر باتريوت وأسلحة ثقيلة تصل إلى معسكر للنخبة في شبوة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أفادت مصادر محلية في مدينة عزان بشبوة، بأن طيران التحالف العربي حلّق، أمس، في سماء مدينة عزان ومناطق عتق وجردان بشكل منخفض، تزامناً مع مرور قوات للتحالف من بلحاف إلى معسكر العلم في جردان.

وقال شهود عيان إن قوات إماراتية مكونة من 5 مدرعات و8 أطقم للنخبة الشبوانية، تم احتجازهم في نقطة أمنية تابعة للقوات الخاصة في صعيد باقادر بمدينة عزان بشبوة، قبل أن يتم السماح لها بالمرور عقب تحليق الطيران بعلو منخفض.

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الجدير ذكره، أن التحالف العربي سوف يشرف على خطة لإعادة تموضع قوات النخبة الشبوانية تنفيذاً لعدد من بنود اتفاق الرياض.

مصدر عسكري أكد لـ«الأيام» أن معسكر العلم يشهد منذ يومين "تجهيزات ضخمة وتعزيزات لقوات جنوبية مشتركة من النخبة وألوية أخرى، إضافةً إلى تعزيزات لقوات إماراتية مجهزة بأسلحة ثقيلة حديثة ومنظومة صواريخ باتريوت".

ورجّح المصدر أن تكون هذه التحركات استعداداً لأي تقدم إلى شبوة من اتجاه مأرب وحضرموت.