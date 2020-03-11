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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إزالة حقل ألغام زرعته مليشيات الحوثي بسوق النخيلة في الدريهمي

الأربعاء 11 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أزالت الفرق الهندسية التابعة للقوات المشتركة، أمس الثلاثاء، حقل ألغام زرعته مليشيات الحوثي، المدعومة من إيران، في سوق النخيلة بوادي رمان بمديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة.

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وأكد مصدر ميداني أن فريقا هندسيا من القوات المشتركة قام بمسح للمنطقة، وتمكن من تفكيك وانتزاع حقل ألغام زرعته المليشيات الحوثية في الطرقات الفرعية والرئيسة القريبة من سوق النخيلة غرب الدريهمي.

وأضاف المصدر أن الفريق الهندسي أزال حقل الألغام وسط ارتياح شعبي من أهالي المنطقة الذين باتت ألغام الحوثي تشكل كابوسا يؤرق حياتهم.