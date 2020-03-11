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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عاجل.. سقوط 16 قذيفة حوثية على الدريهمي والجبلية
الأربعاء 11 مارس 2020
الخليج 365
اعتدت مليشيات الحوثي الإرهابية – المدعومة من إيران – مساء الثلاثاء، على قرى مديرية الدريهمي ومنطقة الجبلية بـ16 قذيفة مدفعية.
وقال مصدر محلي إن المليشيات قصفت القرى السكنية في مديرية الدريهمي بـ 13 قذيفة مدفعية، كما أطلقت 3 قذائف على مزارع قرى مأهولة في منطقة الجبلية.
وتواصل المليشيات الحوثية الإجرامية التنكيل بالمواطنين الأبرياء، بعمليات قصف يومية على قراهم، في مختلف أنحاء محافظة الحديدة.
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