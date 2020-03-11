شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. المدفعية الجنوبية تدمر آليات الحوثي بقعطبة وتصدها في الفاخر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عاجل.. المدفعية الجنوبية تدمر آليات الحوثي بقعطبة وتصدها في الفاخر الأربعاء 11 مارس 2020 الخليج 365 دمرت مدفعية القوات الجنوبية، الثلاثاء، آليات عسكرية ومخزن ذخيرة لمليشيات الحوثي – المدعومة من إيران - في منطقة حبيل العبدي في قعطبة، شمال محافظة الضالع.

وكشف مصدر أمني عن احتراق آليات عسكرية حوثية، وعتاد عسكري وتدمير مخزن للذخيرة بمحتوياته. Advertisements وأوضح أن ألسنة اللهب تصاعدت من الآليات العسكرية مع سماع أصوات انفجارات متتالية لمستودعات ذخيرة تابعة للمليشيات. واشتعلت المواجهات، في جبهات محور الفاخر، خلال تصدي القوات الجنوبية لهجوم عناصر المليشيات الإجرامية. ونجحت القوات الجنوبية في طرد المليشيا وتكبيد عناصرها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. المدفعية الجنوبية تدمر آليات الحوثي بقعطبة وتصدها في الفاخر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.