شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الامارات تفاجئ الجميع وتسحب الان قواتها من اهم معسكر في محافظة شبوة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جديد "الخليج 365" Advertisements نسحبت القوات الإماراتية اليوم الثلاثاء، من معسكر العلم بمحافظة شبوة جنوب شرقي اليمن. وقالت مصادر عسكرية إن القوة العسكرية الإماراتية انسحبت في معسكر العلم غرب عتق، إلى أماكن تمركزها في شركة بلحاف بمديرية رضوم. وبحسب المصادر فإن القوات الإماراتية عقب انسحابها من معسكر العلم استبدلت بقوات أخرى تابعة لها. ويأتي هذا الانسحاب بعد يوم من مشادات بينها وبين قوات الشرعية على مدخل مدينة عتق. وكانت القوات الحكومية احتجزت أمس الاثنين، إماراتية بحوزتها أسلحة متنوعة وأجهزة اتصالات لاسلكية. وذكرت المصادر أن القوة الإماراتية التي حاولت المرور بمدرعات في مفرق الصعيد، كانت تحمل أسلحة مختلفة وأجهزة اتصالات لاسلكية لتوزيعها على مليشياتها في المحافظة، مما دفع بقوات الجيش لاحتجازها حتى يأذن محافظ شبوة بمرورها. وسبق أن احتجزت قوات الجيش الوطني قوات عسكرية خلال الأشهر الماضية لحيازتها معدات عسكرية تعتقد قوات الجيش أنها ستذهب لصالح المليشيات التي تنشر الفوضى في المحافظة.



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