شكرا لقرائتكم خبر عن هل تذكرون نجمة "آراب ايدول"كارمن سليمان...شاهد كيف ظهرت اليوم بهذا الشكل المفاجئ بعد اختفاء طويل..."صور" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة كارمن سليمان، عبر حسابها الرسمى على موقع إنستجرام، صورًا جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها. وظهرت كارمن سليمان بإطلالة جذابة مرتدية فستانًا أسود. جديد "الخليج 365" Advertisements يذكر أن الفنانة كارمن سليمان، أطلقت كليب أغنية "بصاتك" عبر قناتها الرسمية عبر يوتيوب، ومن المقرّر أن تطرح أغاني سينجل خلال الفترة المقبلة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هل تذكرون نجمة "آراب ايدول"كارمن سليمان...شاهد كيف ظهرت اليوم بهذا الشكل المفاجئ بعد اختفاء طويل..."صور" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.