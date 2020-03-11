عندما يستيقظ التنين...صور من الابهار الصيني في حرب كورونا..."شاهد"

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عدن - ياسمين التهامي - جديد "الخليج 365" Advertisements ام بعض العمال في 7 مارس الجاري، بقياس درجة الحرارة للناس عند مدخل شارع تشونشي للراجلين في مدينة تشنغدو جنوب غربي الصين من خلال خوذات يرتدونها على رؤوسهم، ما يعتبر تقنية فائقة.



ويمكن لهذا النوع من الخوذات الذكية مسح درجة حرارة جسم المارة فى أفقها عبر كاميرا الأشعة تحت الحمراء المثبتة عليها. ثم تظهر المعلومات المسجلة في الوقت الحقيقي على شاشة الواقع الافتراضي أمام عيون مرتديها. وإذا تم العثور على شخص تتجاوز درجة حرارة جسمه 37.3 درجة مئوية، ستقوم الخوذة بالإبلاغ عن المنبه على الفور. وتستطيع هذه الخوذة إكمال مسح وتسجيل درجة الحرارة لحوالى مائة شخص فى دقيقتين اثنتين.

عامر الضبياني



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