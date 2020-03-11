شكرا لمتابعة خبر عن عاجل : قوات الجيش الوطني تسيطر على مواقع جديدة في مأرب .. وتزف خبر سار من صرواح (تفاصيل) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد : الرعب والخوف بعد ساعات من دفنه لن تصدق ماذا وجدو عند قبر قتيل فيلا ’’نانسي عجرم’’.. مفاجأة صدمت الملايين (فيديو مرعب) عاجل : هذه المحادثة بين الأمير أحمد بن عبدالعزيز ومحمد بن نايف أرعبت ابن سلمان فأمر باعتقالهما فورا شاهد الزوجة الجديدة للفنان كاظم الساهر تخطف الانظار بجمالها الذي يفوق الخيال ‘‘صور صارخة من داخل القصر الملكي حول ماحدث قبل لحظات من اعتقال الامير محمد بن نائف واحمد بن عبدالعزيز وأجبر ولي العهد على اتخاذ هذه القرارات المفاجئة..."شاهد"

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : قوات الجيش الوطني تسيطر على مواقع جديدة في مأرب .. وتزف خبر سار من صرواح (تفاصيل) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سما برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.