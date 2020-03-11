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تعميم صادر من قيادة ألوية الدعم والاسناد في عدن حول تحركات الأطقم العسكرية

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عدن - ياسمين التهامي - تعميم صادر من قيادة ألوية الدعم والاسناد في عدن حول تحركات الأطقم العسكرية

أصدرت قيادةالدعم والاسناد قرارا بمنع تحرك اي طقم عسكري  الا ببلاغ العمليات.

وجاء في التعميم القرار يشمل قوات الدعم والاسناد وقوات الحزام الامني وكتائب الحزم وكتائب العاصفة في محافظات عدن وأبين ولحج.

 

جديد اب برس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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واختتمت ان هذه خطوه في الاتجاه الصحيح وحملت قيادة الدعم والاسناد قيادات التشكيلات من يخالف ذلك
القرار تبعات ما قد يحدث

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