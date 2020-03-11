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عدن - ياسمين التهامي - عـــــأجل:قرار تغير محافظ مأرب..بقرار من الداخلية السعوية(تفاصيل)

كشفت مصدر حكومي رفيع بالرياض عن أسم الشخصية التي وقع اختيار رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي عليها لشغل منصب محافظ محافظة مأرب وحظيت بدعم وتأييد من قبل دول التحالف. وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه ويشغل منصباً هاما في دوائر صنع القرار بالشرعية في تصريح خاص لـ”الميدان اليمني” أن رئيس الجمهورية وقع اختياره على المهندس ذياب بن معيلي ليكون محافظاً لمحافظة مأرب بدلاً عن الشيخ سلطان العرادة المحافظ السابق.ووفقاً للمصدر فإنه من المتوقع أن يصدر رئيس الجمهورية خلال الأيام القادمة قراراً جمهورياً بتعيين المهندس ذياب بن معيلي محافظاً لمحافظة مأرب.وأجرى الرئيس عبد ربه منصور هادي، مساء أمس، اتصالاً هاتفياً بعدد من الشخصيات المقترحة لتولي منصب محافظ محافظة مأرب الذي تسعى دول التحالف إلى تغييره نتيجة انتمائه إلى جماعة الإخوان المسلمين التي ترعاها وتدعمها قطر وتركيا. جديد اب برس​ Advertisements ​ ويعد المهندس ذياب بن معيلي القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام من أبرز مشايخ مأرب وأحد رجال صالح الموالين لـ”أبوظبي”. كما يعرف بمواقفه العدائية لحزب الإصلاح (جماعة الإخوان المسلمين في اليمن) وهو الأمر الذي رجح كفة بن معيلي لتولي منصب محافظ محافظة مأرب بدلا عن الشيخ سلطان العرادة القيادي البارز في حزب الإصلاح الذي يتعرض لحملة إقصاء من المشهد السياسي في اليمن بدعم وإيعاز مباشر من قبل دول التحالف.

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