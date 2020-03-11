شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الفنانة "هيفاء وهبي" تعلن عن علاجها الفعال الذي سيقضي على فيروس كورونا بشكل نهائي..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - ختارت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي أن تكون أول فنانة عربيّة تطلق تحدّياً على مواقع التواصل الإجتماعي يجمع بين التوعية من فيروس كورونا والمتعة. --------------------------------- شاهد آخر الأخبار الساخنة : • هذا الشراب الذي تتناوله كل يوم سبب رئيسي لارتفاع ضغط الدم وحدوث النوبة القلبية ..توقف عن تناوله الأن وعش مرتاح البال • هذة الفتاة السعودية وقعت في شباك مغترب يمني فخدعها بطريقة لاتخطر على بال أحد وتزوجها وأنجب منها .. وبعد ثمان سنوات حدثت مفاجئة مرعبة صعقت الجميع ..شاهد • الفنانة "هيفاء وهبي" تعلن عن علاجها الفعال الذي سيقضي على فيروس كورونا بشكل نهائي..شاهد • بعد انقلاب "بن زايد" عليه.. وسيم يوسف يتلقى ضربة جديدة وموجعة في الإمارات • وردنا الان : القبض على أميرة قطرية تمارس الجنس الجماعي مع 7 رجال في لندن .. وصحيفة "الفايننشال تايمز" تنشر تفاصيل وصور واسم الاميرة ...شاهد • عاجـــل : حدث مرعب وخطير أٌطلق عليه"عاصفة التنين" سيضرب يوم غدا الخميس 8 دول عربية منها سوريا وتركيا .. (تفاصيل خطيرة) Advertisements • شاهدو كيد النساء .. شاب في هذة الدولة الخليجية خدع فتاة بالواتساب واوهمها بالزوج واخذ مالها ..فانتقمت منه بطريقة لا تخطر على بال • امرأة تمارس الجنس مع طفل عمره 13 عام.. وحين وصلت المحكمة كان القرار الصادم .. والمفاجأة في السمك والبطاطس ؟ (صور) • عـــــاجـــــل : اكرامية جديدة من الملك سلمان إلى ابناء اليمن • مذيعة "mbc" السعودية لجين عمران في وضع مثير مع مصطفى الاغا .. ارتدت ملابس فاتنة فسحرت عقلة ..(فيديو) • أجمل مذيعة بقناة الجزيرة تظهر في حفل زفاف شقيقها بملابس صارخة وتخطف الانظار بإطلالة جريئة وساحرة .."شاهد الصور" • وداعا لضغط الدم والأزمات القلبية .. تناول حبة واحدة من هذه الفاكهة اللذيذة يوميًا وعش طوال حياتك مرتاح البال ---------------------------- وسألت وهبي متابعيها : (أي أغنية من أغنياتي تختارون لغنائها أثناء غسل ايديكم؟ الوقاية من كورونا بغسل اليدين ممكن تكون ممتعة، بتحدّي haifavscorona )، حسب موقع دنيا الوطن.

وقد تفاعلت الفنانة السورية كندة علوش مع مبادرة هيفاء وهبي حيث كتبت: (والله مافي أهضم من هيفا وهبي).

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