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صنعاء - ياسمين الخيامي - الرءيس هادي يصعق الجميع ويرفع الراية البيضاء ويقدم على اخطر خطوة منذ بدات الحرب في اليمن .. وولي عهد ابو ظبي يطير فرحا ويعلن انه سيدعم هادي بلا حدود

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