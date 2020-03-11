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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عاجل.. غارات التحالف تلاحق مليشيا الحوثي في 4 محافظات الأربعاء 11 مارس 2020 الخليج 365 كثفت مقاتلات التحالف العربي، مساء الثلاثاء، طلعاتها الجوية لضرب تعزيزات مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في أربع محافظات.

وشنت المقاتلات عشرات الغارات على محافظات الجوف وصعدة ومأرب وحجة. Advertisements وقصفت منطقتي اليتمة والمهاشمة في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف، كما قصفت مديرية الظاهر في صعدة. وأغارت على موقع منظومة دفاع جوي لمليشيا الحوثي في هيلان بمديرية صرواح في محفظة مأرب. وطالت الضربات مديريات حرض وميدي وبكيل المير في محافظة حجة.

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