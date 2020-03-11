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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مساعدات سعودية لـ50 ألف شخص في المهرة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مساعدات سعودية لـ50 ألف شخص في المهرة
الأربعاء 11 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
وصلت إلى محافظة المهرة، أمس الثلاثاء، شحنة مساعدات غذائية من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وتقدر المساعدات، التي تستهدف الأسر الأكثر احتياجا والنازحين إلى المحافظة، بـ11 ألف كرتون من التمور.
ويعتزم المركز توزيع المساعدات على أكثر من 50 ألف مواطن في مختلف مديريات المحافظة.
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