عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مساعدات سعودية لـ50 ألف شخص في المهرة

الأربعاء 11 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

وصلت إلى محافظة المهرة، أمس الثلاثاء، شحنة مساعدات غذائية من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

Advertisements

وتقدر المساعدات، التي تستهدف الأسر الأكثر احتياجا والنازحين إلى المحافظة، بـ11 ألف كرتون من التمور.

ويعتزم المركز توزيع المساعدات على أكثر من 50 ألف مواطن في مختلف مديريات المحافظة.