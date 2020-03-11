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مساعدات سعودية لـ50 ألف شخص في المهرة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مساعدات سعودية لـ50 ألف شخص في المهرة

الأربعاء 11 مارس 2020

مساعدات سعودية لـ50 ألف شخص في المهرة

متابعات_الخليج 365

وصلت إلى محافظة المهرة، أمس الثلاثاء، شحنة مساعدات غذائية من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

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وتقدر المساعدات، التي تستهدف الأسر الأكثر احتياجا والنازحين إلى المحافظة، بـ11 ألف كرتون من التمور.

 

ويعتزم المركز توزيع المساعدات على أكثر من 50 ألف مواطن في مختلف مديريات المحافظة.

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