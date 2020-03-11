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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عاجل.. معارك عنيفة بين القوات الجنوبية ومليشيا الحوثي في الضالع
الأربعاء 11 مارس 2020
الخليج 365
تخوض القوات الجنوبية حاليا معارك عنيفة؛ لإحباط هجوم مليشيات الحوثية المدعومة من إيران شمال الضالع، باتجاه معسكر الجب الاستراتيجي، وتبة عثمان بالفاخر.
وأكدت مصادر ميدانية أن القوات الجنوبية المرابطة في الجب، وفي لكمه عثمان بالفاخر تخوض مواجهات عنيفة بعد هجوم المليشيات الحوثية المدعومة من إيران.
وأضافت المصادر أن القوات الجنوبية لاتزال تخوض المواجهات التي تزداد حدتها، حيث وصلت إلى بتار ميسرة جبهة الضالع.
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