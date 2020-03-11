عاجل : أنباء عن إصابة حسن نصر الله بفيروس كورونا .. بعد استقباله وفداً رفيع المستوى قادماً من طهران

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عدن - ياسمين التهامي - كشفت الإعلامية اللبنانية ماريا معلوف عن أنباء تشير إلى إصابة الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله بفيروس كورونا المستجد. وأضافت الإعلامية اللبنانية على حسابها في تويتر :" تداولت أوساط إعلامية عن إصابة حسن نصرالله بفيروس كورونا بعد استقباله وفداً رفيع المستوى قادماً من طهران وذلك قبل زيارة وفد البنك الدولي الى لبنان بأسابيع" . وأوضحت معلوف أن هناك تعتيما مطلقا على صحة حسن نصرالله بعد زيارة لاريجاني على رأس وفد تبين فيما بعد أن أحدهم مصاب بالفيروس. يأتي هذا في الوقت الذي لا تتوقف فيه الرحلات من إيران إلى لبنان، حيث كشف نشطاء ومدونون على تويتر قبل أيام وصول طائرة إيرانية آتية من مشهد إلى مطار رفيق الحريري الدولي وعلى متنها 134 راكبا. كما هبطت الإثنين الماضي، في مطار رفيق الحريري الدولي في العاصمة اللبنانية بيروت، قادمة من مدينة مشهد الإيرانية، وعلى متنها 178 راكبا. وجاء هبوط الطائرة رغم إعلان وزارة الأشغال العامة والنقل اللبنانية وقف النقل جوا وبرا وبحرا لجميع الأشخاص القادمين من دول تشهد تفشيا لفيروس كورونا.

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