وردنا الان : مستجدات عاجلة وليلة دامية ومرعبة على الحوثيين في مأرب .. والمعارك على أشدها في صرواح بين الجيش والحوثيون (تفاصيل عاجلة)

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عدن - ياسمين التهامي - رئيس الدائرة الاعلامية لحزب الإصلاح .. يشرح طبيعة المعركة مع الحوثيين عاجل : أنباء عن إصابة حسن نصر الله بفيروس كورونا .. بعد استقباله وفداً رفيع المستوى قادماً من طهران وثائق أممية تكشف حجم المبالغ المخصصة لمكتب ”المبعوث الاممي“ والبعثة السياسية في اليمن (تفاصيل هامة) خوفا من غدر ابن سلمان هذا ما فعله الملياردير السعودي الوليد بن طلال تزامنا مع اعتقال عمه الأمير أحمد وابن نايف .. فيديو وتفاصيل صادمة

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