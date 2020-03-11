شكرا لمتابعة خبر عن ياسر العواضي : يطرح خارطة طريق لإنهاء الحرب في اليمن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رئيس الدائرة الاعلامية لحزب الإصلاح .. يشرح طبيعة المعركة مع الحوثيين مستجدات عاجلة وليلة دامية ومرعبة على الحوثيين في مأرب .. والمعارك على أشدها في صرواح بين الجيش والحوثيون (تفاصيل عاجلة) عاجل : أنباء عن إصابة حسن نصر الله بفيروس كورونا .. بعد استقباله وفداً رفيع المستوى قادماً من طهران وثائق أممية تكشف حجم المبالغ المخصصة لمكتب ”المبعوث الاممي“ والبعثة السياسية في اليمن (تفاصيل هامة)

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