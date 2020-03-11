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عدن - ياسمين التهامي - عاجل.. معارك عنيفة بين القوات الجنوبية ومليشيا الحوثي في الضالع

تخوض القوات الجنوبية حاليا معارك عنيفة؛ لإحباط هجوم مليشيات الحوثية المدعومة من إيران شمال الضالع، باتجاه معسكر الجب الاستراتيجي، وتبة عثمان بالفاخر.

جديد اب برس​

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وأكدت مصادر ميدانية أن القوات الجنوبية المرابطة في الجب، وفي لكمه عثمان بالفاخر تخوض مواجهات عنيفة بعد هجوم المليشيات الحوثية المدعومة من إيران.

وأضافت المصادر أن القوات الجنوبية لاتزال تخوض المواجهات التي تزداد حدتها، حيث وصلت إلى بتار ميسرة جبهة الضالع.