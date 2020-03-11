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عدن - ياسمين التهامي - من عجايب الدنيا الغريبة... إيران تقدم نصيحة للسعودية حول فيروس كورونا

جديد اب برس​ Advertisements ​ الخارجية الإيرانية "نصيحة" للسلطات الخارجية الإيرانية "نصيحة" للسلطات السعودية بعدم تسييس مسألة تفشي فيروس كورونا وعدم التملص من المسؤولية، وذلك ردا على انتقادات الرياض الموجهة لطهران بسبب أزمة المرض المميت. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، في حديث لوكالة "سبوتنيك" الروسية، ردا على سؤال حول ادعاء السعودية بشأن عدم وضع أختام في جوازات سفر المواطنين السعوديين: "الخارجية الإيرانية قدمت من قبل توضيحا بهذا الصدد ونحن نستغرب من إعادة طرح هذه القضية البسيطة تماما من قبل السعوديين". وأوضح موسوي أن "لوائح التأشيرة الإلكترونية الإيرانية هي نفسها بالنسبة لمواطني جميع الدول باستثناء حاملي جوازات السفر البريطانية والأمريكية والكندية، ووفقا لنظام التأشيرات في العديد من البلدان المتقدمة، فإنه لا يتم وضع علامات وأختام الدخول والخروج على جوازات السفر". وأشار إلى أن "هذا الموضوع لا علاقة له بمواطنين معينين أو بموضوع كورونا"، مضيفا: "نحن ننصح السعودية بالامتناع عن تسييس مرض كورونا ومحاولة التملص من المسؤولية وتوجيه الاتهام لإيران في هذا الصدد". وسبق أن أعربت السعودية عن إدانتها لما وصفته بـ"سلوك إيران غير المسؤول" عبر تسهيلها إدخال مواطنين سعوديين إلى أراضيها، دون وضع ختم على جوازات سفرهم، في وقت تنتشر فيه الإصابات بفيروس كورونا المستجد. واعتبرت السعودية أن سلوك إيران، التي تعد من الدول الأكثر إصابة بهذه السلالة، يمثل "خطرا صحيا يهدد السلامة، ويقوض الجهود الدولية لمكافحة الفيروس، وتتحمل إيران بموجبه المسؤولية المباشرة وما تسببه ذلك من تفشي الإصابة بالفيروس"

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