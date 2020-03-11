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عدن - ياسمين التهامي - عـــــــــــاجل:وزارة الدفاع اليمنية تعتقل ثلاثة من كبار قادة الجيش ( الأسماء والمناصب )

اعتقلت وزارة الدفاع ، عدداً من قياداتها العسكرية، بتهمة التسبب في سقوط جبهة نهم ومدينة الحزم عاصمة ومركز محافظة الجوف بأيدي الحوثيين. وأفادت وسائل إعلامية نقلا عن مصدر عسكري أن وزارة الدفاع أوقفت قائد اللواء 29 ميكا العميد “يحيى حنشل” في دائرة الأمن العسكري، بتهمة التسبب بسقوط جبهة نهم، كما اعتقلت “جلال الجندي” قائد إحدى كتائب اللواء 29 ميكا الخاضع عملياتيا في نطاق المنطقة العسكرية السابعة.ووفقا للمصدر فإن الإستخبارات العسكرية التابعة للجيش أعتقلت رئيس شعبة إستخبارات المنطقة العسكرية السادسة، العقيد “علي الصلاحي”، ووجهت إليه تهمة العمل مع الحوثيين والتراسل مع قياداتهم العسكرية. جديد اب برس​ Advertisements ​

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