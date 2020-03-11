عاجل.. الجيش يدمر الحوثي في باقم ويقتل #1641; بينهم قياديين بارزين

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عدن - ياسمين التهامي - عاجل.. الجيش يدمر الحوثي في باقم ويقتل ٩ بينهم قياديين بارزين

لقي ٩ من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية، مصرعهم بينهم قيادي ميداني، الثلاثاء، في محاولات تسلل فاشله قامت بها الميليشيات في مديرية باقم شمالي غرب محافظة صعدة المعقل الرئيس للحوثيين أقصى شمالي البلاد.

جديد اب برس​

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وأكد قائد اللواء الخامس حرس حدود العميد محمد الباهلي، أن ما لا يقل عن 9 من ميليشيات الحوثي بينهم القيادي المدعو "أبو الحسين الرزامي" قتلوا، وجرح آخرون، أثناء محاولتهم التسلل إلى أحد مواقع الجيش الوطني.

وأكد العميد الباهلي، بحسب بيان نشره المركز الإعلامي للجيش اليمني، أنه تم إفشال محاولة التسلل وإجبار من تبقى من العناصر الحوثية على الفرار.

وأضاف، أن "مدفعية الجيش الوطني استهدفت مجاميع للميليشيات الحوثية في ذات الجبهة وأسفر القصف عن سقوط قتلى وجرحى من الميليشيات، إلى جانب خسائر أخرى في المعدات القتالية".

يذكر أن الجيش الوطني، مدعوماً من قوات تحالف دعم الشرعية، يخوض عمليات عسكرية واسعة في أكثر من 8 محاور قتالية في معقل الحوثيين بمديريات محافظة صعدة.