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عدن - ياسمين التهامي - المملكة:تغييرفي نظام الجدول المدرسي... تفاصيل

نشرت وزارة التعليم جدول الحصص اليومي للطلاب في الصفوف (الثالث الثانوي مقررات) وذلك بعد قرار تعليق الدراسة وبدء العمل بنظام المدرسة الافتراضية، ضمن الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا.

ونشر حساب وزارة التعليم عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر جدولي الحصص معلقاً “جدول الحصص اليومي لدروس الصفوف (الثالث الثانوي مقررات) عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437 عمودي، فى بث مباشر من الساعة 8 ص إلى الساعة 12:30 ظ”. وأشارت الوزارة الوزارة إلى أن ذلك يُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط

جديد اب برس​

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