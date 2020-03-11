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عدن - ياسمين التهامي - شبهة جنائية في حادث حريق عدد من المركبات في ينبع.. والأجهزة المختصة تحقق

أحال الدفاع المدني بمحافظة ينبع، يوم الجمعة الماضية، حادث حريق نشب في عدد من المركبات داخل المحافظة إلى الجهات الأمنية، لوجود شبهة جنائية حيث لم تسجل أي خسائر بالأرواح. وتفصيلاً تحقق الأجهزة المختصة بالمحافظة في حادثة إشعال النار في عدد من المركبات على يد مجهول؛ للكشف عن هوية الجاني، حيث أشارت المعلومات أن المواطن فوجئ بالحريق صباح يوم الجمعة الماضي، في عدد من المركبات المتوقفة في مواقف إحدى البنايات داخل المحافظة وتمت السيطرة على الحريق من قبل فرق الدفاع المدني دون تسجيل أي إصابات أو خسائر بالأرواح. جديد اب برس​ Advertisements ​

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