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عدن - ياسمين التهامي - الحوثي يدين “عدائية واشنطن” وتلويثها مياه اليمن الاقليمية

أدان عضو المجلس السياسي الأعلى محمد الحوثي، ما سماه “السياسة الأمريكية العدائية تجاه الجمهورية اليمنية”، واعتبر سعي واشنطن لتجميد مساعدات الاغاثة “جريمة مركبة”، محملا دول التحالف والولايات المتحدة الأمريكية “مسؤولية العصف بالجهود الاممية للسلام” وكذا “مسؤولية تلويث مياه اليمن الاقليمية والتسبب في نفوق احيائها البحرية”، ومحاولات “تشويه اليمنيين وقيمهم”.



وقال محمد الحوثي في تغريدة على منصة “تويتر” ليل الثلاثاء: إن “حملة الإدارة الأمريكية ضد المساعدات عدوانية، وجريمة مركبة تؤكد عدم تغيير سياستها تجاه الجمهورية اليمنية، فامريكا تقتل الشعب اليمني بسلاحها وحصارها”.



جديد اب برس​

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واعتبر أن الإدارة الأمريكية تعصف بجهود إحلال السلام في اليمن، قائلا: إن سياسة أمريكا تجاه اليمن “تضع كل جهود المبعوث والامم المتحدة في مهب العواصف المتقلبة لترامب وبومبيو، كما هو حال كل الملفات الشائكة للإدارة الأمريكية مع غيرها”.



على صعيد أخر، حمل عضو المجلس السياسي محمد الحوثي العدوان وأمريكا مسؤولية تلويث مياه اليمن الاقليمية، وقال: إن “ما يحدث في سواحل المحافظات الجنوبية اليمنية المحتلة من نفوق اسماك نتيجة وجود آثار كيماوية وبيولوجية في المياه”.



وأضاف: إن هذه الآثار “ظهرت بعد وصول سفن لدول العدوان يقال إنها أمريكية رست هناك”. مردفا: “نحمل العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي وحلفاءه مسؤولية كل تلوث مباشر أو غيره لمياه اليمن الإقليمية، فالباطل متشابك”.



في سياق متصل، نفى محمد الحوثي أي تمييز في التعامل مع فئات الشعب، وقال: “إننا مع جميع المكونات ننظر باجلال نحو جميع أفراد الشعب دون تمييز ونحن من نسعى جاهدين لحماية قوانين الجمهورية اليمنية والشعب من الاضطهاد الذي يمارس علينا من العدوان”.



وفي المقابل، أتهم عضو المجلس السياسي محمد الحوثي تحالف الحرب بالسعي لتشويه اليمنيين وقيمهم، وقال: إن العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي يسعى وحلفاؤه لتشويه الشعب اليمني المحافظ على القيم والأخلاق وتعاليم السماء”.