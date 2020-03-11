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عدن - ياسمين التهامي - رسالة إليسا لـ هيفاء وهبي بمناسبة عيد ميلادها... هكذا ردت عليها

الفنانة إلیسا رسالة خاصة للفنانة ھیفاء وھبي

احتفالا بعید میلادھا. عبر حسابھا على Twitter كتبت

إلیسا: ”عید میلاد سعید للجمیلة ھیفاء وھبي، السنوات تمر

وتثبت كم أنت إنسانة جمیلة، استمري في التألق طوال

السنوات القادمة“.

من جانبھا ردت ھیفاء على رسالة إلیسا وكتبت لتتمنى لھا

حیاة سعیدة. یشار إلى أن فریق عمل مسلسل ھیفاء وھبي

”أسود فاتح“ احتفل بعید میلادھا مساء الإثنین 9 مارس،

وحضروا مفاجأة كبیرة لھا. یذكر أن ھیفاء وھبي تنشغل

حالیا بتصویر مسلسل ”أسود فاتح“ الذي تشارك في بطولتھ

إلى جانب معتصم النھار وأحمد فھمي وشریف سلامة

وصبري فواز وفراس سعید وناصر سیف، من تألیف أمین

جمال وإخراج كریم العدل. جديد اب برس​ Advertisements ​

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