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عدن - ياسمين التهامي - بعد استئناف الرحلات لمدة يومين.. شاهد: مواطنون يتوافدون على مطار القاهرة لعودتهم للمملكة

جديد اب برس​ Advertisements ​ وافد عدد من المواطنین على مطار القاھرة الدولي

استعداداً لعودتھم للمملكة عبر عدد من الرحلات المتوجھة

إلى الریاض وجدة.

ووثق مقطع فیدیو تم تداولھ على مواقع التواصل

الاجتماعي تواجد عدد من المواطنین ممن یرغبون في

العودة إلى السعودیة، وذلك بعد أن تم استئناف رحلات

شركات الطیران بین المملكة ومصر بما فیھا الخطوط

السعودیة ومصر للطیران وطیران ناس وغیرھا من

الشركات لیومي الثلاثاء والأربعاء 1٠-11 مارس وافد عدد من المواطنین على مطار القاھرة الدولياستعداداً لعودتھم للمملكة عبر عدد من الرحلات المتوجھةإلى الریاض وجدة.ووثق مقطع فیدیو تم تداولھ على مواقع التواصلالاجتماعي تواجد عدد من المواطنین ممن یرغبون فيالعودة إلى السعودیة، وذلك بعد أن تم استئناف رحلاتشركات الطیران بین المملكة ومصر بما فیھا الخطوطالسعودیة ومصر للطیران وطیران ناس وغیرھا منالشركات لیومي الثلاثاء والأربعاء 1٠-11 مارس

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