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عدن - ياسمين التهامي - تعرف على قرار السلطات السعودية بخصوص الملف اليمني(تفاصيل)

جدد مجلس الوزراء السعودي، خلال جلسته المنعقدة اليوم برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم الثلاثاء، دعمه أمن واستقرار اليمن. وتطرق المجلس إلى ما صدر عن اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في دورته 153 من قرارات، وما أكدته المملكة من استمرار دعم أمن واستقرار اليمن والحل السياسي القائم على مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن 2216.

وندد مجلس الوزراء السعودي، بالعمل الإرهابي الذي حاول استهداف إحدى ناقلات النفط في بحر العرب بأربعة زوارق بحرية أثناء إبحارها باتجاه خليج عدن. جديد اب برس​ Advertisements ​ وشدد المجلس على أن ذلك يعد تهديداً لأمن الطاقة العالمي ولطرق المواصلات البحرية والتجارة العالمية للسفن والوسائط البحرية من قبل التنظيمات الإرهابية في المضائق البحرية داعياً الشركاء الدوليين إلى توحيد وتكاتف الجهود لتحييد هذه التهديدات على الأمن العالمي.

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