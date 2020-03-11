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عدن - ياسمين التهامي - الصحة البحرينية تعلن تعافي سعوديتين من فيروس كورونا

جديد اب برس​ Advertisements ​ علنت وزارة الصحة البحرینیة عن تعافي ثماني حالات

إضافیة من فیروس كورونا المستجد (كوفید- 19 (لأربع

مواطنات بحرینیات ومواطنین بحرینیین بالإضافة إلى

سعودیتین، لیصل بذلك إجمالي الحالات المتعافیة إلى 30

حالة حتى الآن .

ّ وأكدت الوزارة أنَّھا ستواصل متابعة الحالات المتعافیة

طبیًا بما یحفظ صحة وسلامة الجمیع. علنت وزارة الصحة البحرینیة عن تعافي ثماني حالاتإضافیة من فیروس كورونا المستجد (كوفید- 19 (لأربعمواطنات بحرینیات ومواطنین بحرینیین بالإضافة إلىسعودیتین، لیصل بذلك إجمالي الحالات المتعافیة إلى 30حالة حتى الآن .ّ وأكدت الوزارة أنَّھا ستواصل متابعة الحالات المتعافیةطبیًا بما یحفظ صحة وسلامة الجمیع.

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