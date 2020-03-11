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الصحة البحرينية تعلن تعافي سعوديتين من فيروس كورونا

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عدن - ياسمين التهامي - الصحة البحرينية تعلن تعافي سعوديتين من فيروس كورونا

 

جديد اب برس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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علنت وزارة الصحة البحرینیة عن تعافي ثماني حالات
إضافیة من فیروس كورونا المستجد (كوفید- 19 (لأربع
مواطنات بحرینیات ومواطنین بحرینیین بالإضافة إلى
سعودیتین، لیصل بذلك إجمالي الحالات المتعافیة إلى 30
حالة حتى الآن .
ّ وأكدت الوزارة أنَّھا ستواصل متابعة الحالات المتعافیة
طبیًا بما یحفظ صحة وسلامة الجمیع.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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