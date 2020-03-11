شكرا لقرائتكم خبر عن هدى حسين تتصدر الترند السعودي.. ما علاقتها بخاطفة الدمام؟ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هدى حسين تتصدر الترند السعودي.. ما علاقتها بخاطفة الدمام؟

تصدرت الفنانة الكویتیة ھدى حسین الترند السعودي، وذلك

بعد مطالبات كبیرة واقتراحات بأن تلعب دور ”خاطفة

الدمام“ في مسلسل یطغى علیھ الرعب والإثارة.

وشارك المغردون الفنانة ھدى بالكثیر من المقترحات

والرؤى، مؤكدین على أنھا الوحیدة القادرة على تقمص

الشخصیة بحذافیرھا، وأن المسلسل سیحظى بمتابعة واسعة

ً خصوصا من قبل المشاھدین السعودیین.

وأشارت مصادر قریبة من الفنانة ”ھدى“ إلى أن الفكرة قد

عرضت علیھا وبالفعل تمت الموافقة إلا أنھا قررت قراءة

السیناریو بدقة أولا ومن ثم إعطاء الموافقة النھائیة،

ً خصوصا وأن قضیة ”خاطفة الدمام“ لا زالت منظوره

وتحت التحقیق، السیناریو بحاجة إلى جمع معلومات دقیقة

جداً، والمعروف عن ھدى حسین شغفھا بالأفكار الجدیدة

والأعمال المختلفة والتجارب المتمیزة لا حدود لھ، وتلك

حقیقة لا یختلف حولھا اثنان من متابعي النجمة الكویتیة

التي اعتادت أن تفاجئ جمھورھا كل عام بقالب درامي

مغایر عما قدمتھ سابقاً.

وتنشغل حسین حالیًا في تصویر أدوارھا في مسلسلین من

المفترض أن یتم عرض أحدھما في رمضان المقبل وھو

المسلسل الدرامي الذي یحمل اسم ”شغف“ مع الكاتب

السعودي علاء حمزة والمخرج البحریني محمد القفاص،

إلى جانب نخبة من نجوم الساحة الفنیة الخلیجیة، وتتقمص

دور ّ ”رسامة“ تمر بحالات نفسیة كثیرة، مما یتطلب جھداً

ذھنیاً وعقلیاً ونفسیاً في تجسید أدق تفاصیل حیاة تلك

ّ الرسامة.

یشار إلى أن خاطفة الدمام ”مریم“ المتھمة بخطف عدد من

الأطفال على سبیل الاتجار بھم أو على سبیل الاحتفاظ بھم

حیث لا زالت التحقیقات ساریھ للكشف عن مغامرات

جدیدة في قضیة الخطف ومعلومات جدیدة بالقضیة التي

شغلت الرأي العام الخلیجي بسبب تشابك أحداثھا وعدم

كشف كل الحقائق حولھا، والتي عرفت عبر صفحات

السوشال میدیا باسم ”خاطفة الأطفال“ أو ”خاطفة الدمام“

واصبح الجمیع في حالة تشوق لمعرفة أي معلومات جدیدة

بشان المتھمة أو من یعاونھا في جرائمھا وكیف استطاعت

إخفاء أولئك الأطفال كل ھذه الفترة التي تجاوزت العشرین

عاما

جديد اب برس​

Advertisements

​