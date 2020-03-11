شكرا لقرائتكم خبر عن هل تذكر ”الصياد“ في فيلم ”صغيرة على الحب“... شاهد أحدث ظهور له والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هل تذكر ”الصياد“ في فيلم ”صغيرة على الحب“... شاهد أحدث ظهور له

بین الحین والآخر تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي

صور لممثلین ظھروا في أعمال قبل سنوات، ثم اختفوا.

انتشرت صورة لممثل ظھر في فیلم ”صغیرة على الحب“

وتحدیدا في الاستعرض الكبیر الذي قدمتھ سعاد حسني،

وھو الصیاد الذي كان یرید أن یحكي لھا حكایة ”البلبل“.

ھو مدرب ومصمم الرقصات دكتور حسن خلیل، الذي

رك في استعراض ”عم حزومبل“، وظھر في الصورة

مع ابنتھ نشوى.

دكتور حسن خلیل من موالید مدینة المینا، لكنھ عاش في

مدینة القاھرة بسبب عمل والده، حاصل على الدكتوراة،

صمم استعرضات لأفلام عدیدة منھا ”العتبة جزاز“

و“مبروك جالك ولد“ و“الظریف والشھم والطماع“، عاش

لفترات طویلة خارج البلاد لمشاركتھ في لجان تحكیم

مسابقات وتنظیم دورات تدربیة للرقص. فیلم ”صغیرة على

الحب“ من بطولة سعاد حسني ورشدي أباظة وسمیر غانم

ونور الدمرداش ونادیة الجندي، من تألیف أبو السعود

الإبیاري وإخراج نیازي مصطفى وإنتاج عام 1966. جديد اب برس​ Advertisements ​

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هل تذكر ”الصياد“ في فيلم ”صغيرة على الحب“... شاهد أحدث ظهور له لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.