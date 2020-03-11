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صنعاء - ياسمين الخيامي - ولي العهد السعودي يباغت دول الخليج ويوجه ضربة ساحقة للحليف الاقوى لايران...وتدخل امريكي عاجل يقلب الامور راسا على عقب

اتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ إجراء عاجلًا مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، على وقع الحرب المشتعلة بين السعودية وروسيا.

وذكر البيت الأبيض في بيان صحفي -بحسب قناة "الحرة"-، أن "ترامب" ناقش أسواق الطاقة العالمية مع محمد بن سلمان، بعدما هز الهبوط الكبير في أسعار النفط الأسواق عالميًّا.

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وأضاف البيان: "ناقش الرئيس وولي العهد أسواق الطاقة العالمية وغيرها من المسائل الإقليمية والثنائية المهمة"، فيما لم يقدم البيت الأبيض تفاصيل إضافية بشأن المسائل التي تمت مناقشتها.



ويأتي حديث "ترامب" مع محمد بن سلمان إثر اندلاع ما صار يعرف بـ"حرب أسعار" في النفط كرد سعودي على رفض روسيا وشركاتها اتفاق تخفيض إضافي في إنتاج النفط 1.5 مليون برميل يوميًّا، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وانهارت أسعار النفط على مدار الساعات الماضية بنسبة 20 في المائة، حتى وصل لأقل سعر له منذ حرب الخليج 1991، نتيجة لهذا التصعيد بين دول "الأوبك".

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلنت مجموعة أرامكو النفطية السعودية العملاقة زيادة إنتاجها إلى 12.3 مليون برميل يوميًّا في أبريل/نيسان القادم، في خطوة تصعيد جديدة.



ودفع إخلال روسيا باتفاقها مع "أوبك" بخفض إنتاج النفط إلى تحرك سعودي وإغراق السوق؛ ما تسبب بهبوط حاد في الأسعار وتسجيل أكبر انخفاض يومي في قرابة ثلاثة عقود.