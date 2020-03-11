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صنعاء - ياسمين الخيامي - امريكا تباغت الجميع وتقوم بهذه الخطوة المرعبة التي جعلت المنطقة كلها في كف عفريت

تواصل أمريكا وحلفاؤها بالمنطقة العربية، حالة الطوارئ والتأهب والدائم لأي هجوم إيراني محتمل، منذ اغتيال قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.



وبدأت القوات الأمريكية، تحركات عسكرية مفاجئة، داخل إحدى الدول المهمة بمنطقة الخليج، تحسبًا لوقوع أي هجوم جديد من الجانب الإيراني على منشآتها الدبلوماسية أو ضد أي منشآت حيوية أخرى بالمنطقة.

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وأعلن قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال كينيث ماكينزي، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة قررت إرسال أنظمة دفاع جوي إلى العراق؛ لحماية الجنود الأمريكيين في حال تعرضهم لأي هجوم إيراني.

وقال الجنرال "ماكينزي" في جلسة للجنة القوات المسلحة في مجلس النواب: "نحن أيضًا بصدد إرسال أنظمة دفاع جوي وأنظمة دفاع مضادة للصواريخ الباليستية إلى العراق، على وجه الخصوص لحماية أنفسنا من أي هجوم إيراني محتمل آخر“.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أنها تسعى للحصول على إذن من العراق؛ لنقل أنظمة دفاع صاروخي من طراز باتريوت إلى هناك؛ لتعزيز وسائل الدفاع عن القوات الأمريكية، بعد هجوم صاروخي إيراني، في الثامن من كانون الثاني/ يناير الماضي.

وأوضح "ماكينزي" أن "معلومات استخباراتية وافرة تشير إلى رغبة النظام الإيراني في مواصلة الأنشطة الخبيثة التي تهدد الأرواح، وزعزعة استقرار الدول ذات السيادة، وتهدد حرية الملاحة والتجارة الإقليمية وإمدادات الطاقة العالمية والاقتصاد العالمي".



وأشار إلى أن عدد القوات الأمريكية المنتشرة في المنطقة المعروفة في "البنتاغون" بالقيادة المركزية والممتدة من مصر إلى أفغانستان، تضم حوالي 90 ألف عسكري في 20 دولة وفي مقر القيادة في "تامبا".

وكانت الولايات المتحدة وفي إطار تصديها لأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار، قد استهدفت قائد "فيلق القدس" السابق قاسم سليماني، في غارة جوية، في مطار بغداد، في الثالث من يناير/كانون الثاني الماضي.