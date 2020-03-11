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صنعاء - ياسمين الخيامي - التمارين الرياضية مفيدة جدا...لكن اذا ظهرت هذه العلامات على جسمك توقف فورا عن اي نشاط رياض

تساهم ممارسة التمارين الرياضية بانتظام في تحسين صحة العقل والجسم، وتساعد على الشعور بقوة بدنية أفضل، ولكن في بعض الأحيان قد تكون العادات الرياضية مصدراً للإصابة بأعراض جسدية وعقلية خطيرة. وفيما يلي أهم الإشارات التي تدل على أن التمارين الرياضية تسبب لك الأذى:

الشعور بأي نوع من الألم:

قد يحب هواة الألعاب الرياضية أن يقولوا “لا ألم لا فائدة”، إلا أنها من أكثر أساطير الرياضة خطورة، حيث يجب على الرجال التوقف عن ممارسة الرياضة في حال الشعور بأي نوع من الألم سواء كانت حادة أو عادية، أو إذا كانت تتفاقم بسبب النشاط البدني.

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التمارين الرياضية مفيدة جدا...لكن اذا ظهرت هذه العلامات على جسمك توقف فورا عن اي نشاط رياض

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ويعد الألم الطريقة التي يخبر بها الجسم العقل للحصول على الحماية. والاستمرار بالرياضة قد يضاعف الخطر ويؤدي إلى نتائج كارئية.





عدم الشعور بالمتعة:

ينصح خبراء اللياقة البدنية بممارسة التمارين الرياضة الممتعة لأن ذلك يبعد عنك خطر الإصابة بسبب الإهمال والتململ بالقيام بالتمرين، ويجب الحرص على أخذ أيام راحة منتظمة، لأن التدريب الإضافي هو أسرع طريقة لضمان حدوث إصابة بسبب عدم إعطاء العضلات فرصة للراحة والشفاء.

5علامات تخبرك بضرورة التوقف ممارسة

الشعور بالدوار:

لا يعتبر الشعور بالتعب الشديد أو الدوار من الأمور الجيدة أثناء ممارسة الرياضة، وخاصة إذا كان الشعور مستمراً ولا يقتصر على بضع ثوان بعد القيام بتمارين معينة مثل القرفصاء التي قد تسبب هذه الأعراض، وقد يرتبط هذا الشعور بالنظام الغذائي غير المناسب.

تكرار الإصابة بالأمراض:

إن تعزيز جهاز المناعة من أهم الفوائد التي نحصل عليها بسبب ممارسة الرياضة، إلا أن الإفراط بالتدريب قد يأتي بنتائج عكسية ويجعلك عرضة أكثر للأمراض.

أكدت دراسة أمريكية أن التدريب المكثف يساهم في تخفيض مناعة الجسم لساعات مما يجعلنا أكثر عرضة للأمراض، وفي هذه الحال يجب إعادة النظر بالبرنامج الرياضي الذي تمارسه والتأكد من الحصول على وقت كافٍ من الراحة، والحصول على نوعية جيدة من الغذاء.

الليالي المضطربة:

تساعد ممارسة الرياضة في أغلب الأوقات في الحصول على قسط كاف من النوم، إلا أن الشعور بالقلق خلال الليل يعتبر إشارة على عدم عمل الجهاز العصبي بشكل صحيح،.

وترتبط مشاكل النوم بشكل أوثق بالأنشطة الشديدة مثل الركض ورفع الأثقال، لذلك يفضل القيام بتمارين القلب واليوغا والتدليك بشكل منتظم حتى تحصل العضلات على ما يكفي من الراحة.