شكرا لمتابعة خبر عن عاجل...الاطاحة بوزيرين في الشرعية و اقالة الشيخ سلطان العرادة من منصبه واعلان محافظ جديد لمحافظة مارب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل...الاطاحة بوزيرين في الشرعية و اقالة الشيخ سلطان العرادة من منصبه واعلان محافظ جديد لمحافظة مارب

كشفت معلومات صادرة من ثلاثة مسؤولين يمنيين اثنان منهما على علاقة وثيقة بالإمارات أن أبو ظبي ستعيد قواتها إلى مأرب، كما ستشارك الفصائل التي دربتها القوات المشتركة والقوات الجنوبية في استعادة الجبهات التي سيطرت عليها مليشيا الحوثي خلال الفترة الماضية، كما أنها ستقود المعركة لتحرير صنعاء وفقاً لما نقله موقع الخبر اليمني.

وأكدت المعلومات أن عودة الإمارات إلى مأرب ومشاركة القوات التي دربتها مرهون باستجابة السعودية لمطالب تصحيح الشرعية والضغط على الرئيس عبدربه منصور هادي لإجراء تغيير حقيقي في هيكل الأجهزة العسكرية والأمنية والسلطة المحلية.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

التمارين الرياضية مفيدة جدا...لكن اذا ظهرت هذه العلامات على جسمك توقف فورا عن اي نشاط رياض

صحيفة بريطانية ترعب ولي العهد السعودي وتكشف سر خطير قد يطيح بعرشه ويمنعه من تولي الحكم في المملكة

هل تذكرون اليمني الذي اختطف في السعودية عندما كان رضيعاً...شاهد المفاجاءة الصاعقة التي كشفها حمض الـDNA

زعيم عربي زار اليمن وقال هذا الكلام الصاعق الذي ابكى كل اليمنيين وهز وحدانهم (ليس القذافي ولا مبارك)

الإعلامية “سمية الشيخ” تتفاجأ بهدية سيارة” لامبرغيني” من مصدر مجهول(شاهد بالفيديو) كيف كانت ردة فعلها

وردنا للتو...الموت يفجع الملك سلمان وولي عهده.. وبيان عاجل من الديوان الملكي السعودي ( نص البيان الملكي )

عاصفة التنين المدمر يرعب 7 دول عربية وضربة ساحقة ستكون كارثية على تلك الدول...شاهد 4 صور مرعبة

خطير جدا... محمد بن زايد يوجه ضربة جديدة قصمت ظهر الداعية الاماراتي وسيم يوسف وجعلته يذرف الدموع من شدة القعر

عاجل وفي غاية الخطورة.. هادي يصدر قرار جمهوري بتعيين أحد رجال صالح محافظا لمحافظة مأرب بموافقة السعودية والإمارات ومصادر تكشف أسباب إقالة العرادة.. الاسم

Advertisements

عاجل وخطير...الرعب يجتاح العالم بعد قيام هذه الدول بنشر فيروس كورونا القاتل بطريقة مخيفة هزت العالم باسره...لن تصدق ماذا فعلت هذه الدول

عاجل: الملك سلمان يباغت ابناء اليمن شمالا وجنوبا ومرسوم ملكي يبهج قلوبهم واول رد فعل من الشرعية..( نص المرسوم الملكي)

الشيخ سلطان العرادة يتلقى ضربة ساحقة ومارب في خطر .. والجنرال الاحمر ووزير الدفاع المقدشي خارج التغطية

طبول الحرب تقرع: تركيا تطلق تهديداً عسكرياً ضد إيران بعد تطورات خطيرة في دولة عربية وتوجه الجيش بالاستعداد لاستخدام القوة

دولة عربية تحصل على سلاح “فتاك وخطير” من أقوى أنظمة الردع في العالم قادر على تدمير مدن بأكملها في 30 ثانية فقط (صور)

عبد الباري عطوان.. يفجر مفأجاة مزلزلة ويكشف تفاصيل جديدة عن مصير الأميرين احمد بن عبد العزيز ومحمد بن نايف ويتوقع تنفيذ حكم الإعدام قريباً

ولي العهد السعودي يصعق والده الملك سلمان ويرعب كل افراد الاسرة الحاكمة ويوجه ضربة ساحقة للامير محمد بن نايف لن تقوم له بعدها قائمة ..لن تصدق ماذا فعل

أول ظهور للأمير “بن نايف“ برفقة عمه أحمد بن عبدالعزيز.. بعد إعلان اعتقاله ..شاهد كيف أصبح.. (صورة)

نبتة يمنية مذهلة رخيصة الثمن يطلق عليها البريطانيين المعجزة الطبية، اذا تناولتها يوميا فستحميك انت وكل وافراد عائلتك من 5 امراض فتاكة فشل الطب الحديث في علاجها

واخير انتهى الرعب والقلق من الفيروس القاتل ..الصين تثلج صدور سكان العالم وتنهي الخوف والهلع والرئيس الصيني يعلن قبل قليل السيطرة على فيروس كورونا

ووفقا للمعلومات فإن الإمارات تقترح تعيين القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام ذياب بن معيلي محافظاً لمحافظة مأرب وإقالة وزير الدفاع محمد المقدشي وعددا من القيادات العسكرية للمناطق والألوية المنتمية لحزب الإصلاح.