اشتباكات وعمليات اعتداء وسرقة في محافظتي عدن ولحج

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن

تواصل العصابات والمليشيات المسلحة في المحافظات المحتلة، عمليات النهب والقتل وسط اشتباكات في العديد من المناطق سقط خلالها قتلى وجرحى.

وأوضحت مصادر محلية أن اشتباكات عنيفة اندلعت في دار سعد والشيخ عثمان بين مليشيات ما يسمى ” الحزام الامني” ومسلحين من أبناء المحاريق بعد قيام المليشيات بحملة اعتقالات لأبناء المحاريق تحت ذريعة تثبيت الامن والاستقرار بعدن..

وأضاف المصدر أن اشتباكات اندلعت امس الثلاثاء إثر خلافات على أرض في الممدارة بعدن أدت إلى مقتل شخصين، كما اندلعت اشتباكات بين فصيلين من مليشيات العدوان على خلافات نشبت بينهما بعد نهب منزل أحد المواطنين بعدن.

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وأشار المصدر إلى أن المواطنين عثروا على جثة المواطن” رأفت عوض الغبس الصبيحي ” في منطقة الرباط شمال عدن المحتلة.

وفي لحج أصيب أربعة من عناصر مليشيات الحزام الأمني في لحج على خلفية ايرادات القطارات وشاحنات النقل الخارجة من عدن إلى مختلف المحافظات… كما قتل مواطن في لحج بسبب مقاومته لمليشيات العدوان التي نهبت أرضيته.

وفي حضرموت أقدم مسلحون مجهولون على تفجير بريد الحوطة في شبام حضرموت بعد فشلهم في سرقة محتوياته.