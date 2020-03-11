عاجل.. مقاتلات التحالف تُدمر آليات الحوثي في حجة ومصرع "الكثير"

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عاجل.. مقاتلات التحالف تدمر آليات الحوثي في حجة ومصرع الكثير

الأربعاء 11 مارس 2020

الخليج 365

شنت مقاتلات التحالف العربي سلسلة غارات جوية، الثلاثاء، على تجمعات لميليشيات الحوثي ومواقع متفرقة وآليات قتالية تابعة لها في مديريتي حرض ومستبأ شمال محافظة حجة (شمال غرب اليمن).

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وقالت مصادر ميدانية، إن طيران التحالف شن عشر غارات متفرقة على مواقع وتجمعات الميليشيات الحوثية في المديريتين، أسفرت عن تدمير مخزني سلاح، وثلاثة أطقم مدرعة، وعربة، إضافة إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا.

وذكر المركز الإعلامي للجيش اليمني، أن الغارات أسفرت عن سقوط عدد من عناصر الميليشيات بين قتيل وجريح إضافة إلى تدمير مخزني سلاح وثلاثة أطقم مدرعة وعربة بي إم بي.