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تحذير جديد من تفاقم تفشي الكوليرا في اليمن

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – متابعات

حذرت منظمة دولية من تفاقم أزمة تفشي مرض الكوليرا في اليمن مع اقتراب موسم الأمطار في البلاد.

وقالت منظمة “أوكسفام” للإغاثة الدولية، إن عدد المصابين بالمرض قد يتصاعد مع اقتراب البلاد من موسم الأمطار في أبريل فيما أنظمة الرعاية الصحية على وشك الانهيار.

وأضافت المنظمة في بيان لها، أن إجمالي الحالات المشتبه في إصابتها بالكوليرا بين يناير 2017، وديسمبر 2019، بلغ مليونين و253 ألفاً و488 حالة.

وحسب أوكسفام يعد تفشي الوباء باليمن في 2019، الثاني على الإطلاق عالمياً، مشيرة إلى أنه تم رصد أكثر من 860 ألف حالة مشتبه إصابتها بالكوليرا.

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وأكد البيان أن الحالات “لا تزال في ازدياد، حيث يعوق الصراع الجهود المبذولة لمعالجة الأزمة المنسية، وأن المحافظات التي تقع شمال اليمن في خطر كبير بسبب شح المياه”.

ونقل البيان عن مدير مكتب “أوكسفام” باليمن محسن صدّيقي، أن “حالات الكوليرا ما زالت بمستويات مماثلة للعام الماضي، وأنه لأمر مروّع أن تحظى الأزمة المستمرة على قدر قليل من الاهتمام”.

واعتبر أن الأزمة في اليمن من صنع الإنسان بشكل كلي.

يذكر بأن تصاعد حالات المرضى المصابين بالكوليرا تأتي بسبب استمرار العدوان السعودي والحصار المفروض على اليمن منذ خمس سنوات

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