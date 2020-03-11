شكرا لمتابعة خبر عن ماذا يحدث : وزير الإعلام .. ينتقد بيان الجنرال الاحمر جوها ويطالب بتقييم اداء بعثته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مقتل امرأة وحرق جثتها في مدينة تعز .. شاهد الصورة اشتباكات عنيفة بمختلف الاسلحة والطيران يتداخل ويدمر منظومة دفاع جوي للحوثي في مأرب إشتباكات حامية الوطيس الان والجيش وقبائل مأرب تشن هجوم متعدد في هيلان والفرع والمخدرة والمشجح وصرواح والطيران يتدخل .. وصحفي يدق ناقوس الخطر (هل دقت ساعة الصفر) مستجدات عاجلة .. قوات الجيش الوطني“ تواصل تقدمها في الجوف .. بغطاء جوي لمقاتلات التحالف

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ماذا يحدث : وزير الإعلام .. ينتقد بيان الجنرال الاحمر جوها ويطالب بتقييم اداء بعثته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سما برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.