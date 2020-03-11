ل #1740;لة دام #1740;ة في مأرب .. والمعارك على أشدھا في صرواح ب #1740;ن الج #1740;ش والحوث #1740; #1740;ن (تفاص #1740;ل)

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عدن - ياسمين التهامي - لیلة دامیة في مأرب .. والمعارك على أشدھا في صرواح بین الجیش والحوثیین (تفاصیل)

جديد اب برس​ Advertisements ​ الت مصادر میدانیة، إن اشتباكات عنیفة تدور منذ صباح الثلاثاء وحتى الأن فجر

الأربعاء ، بین الجیش الوطني بمساندة مقاتلات التحالف العربي وملیشیا الحوثي

الإنقلابیة في مدیریة صرواح بمحافظة مأرب.

وبحسب المصادر، فإن قوات الجیش الوطني تخوض معارك عنیفة في ھذه الاثناء

ضد ملیشیا الحوثي في ھیلان والفرع والمخدرة والمشجح وصرواح.

وأضافت المصادر، ان مقاتلات التحالف العربي شنت أكثر من عشر غارات على

مواقع الملیشیات في مختلف المواقع بجبھة صرواح.

وأشارت المصادر إلى ان مدفیعة الجیش الوطني تواصل قصفھا المكثف على مواقع

الملیشیات وسط استمرار المواجھات بمختلف أنواع الأسلحة الثقیلة والخفیفة والمتوسطة

بین الجانبان.

وبحسب المصادر، فقد تمكن الجیش الوطني خلال الساعات الماضیة من إلحاق الكثیر

من الخسائر البشریة ودمر عددا من الألیات العسكریة للحوثیین. الت مصادر میدانیة، إن اشتباكات عنیفة تدور منذ صباح الثلاثاء وحتى الأن فجرالأربعاء ، بین الجیش الوطني بمساندة مقاتلات التحالف العربي وملیشیا الحوثيالإنقلابیة في مدیریة صرواح بمحافظة مأرب.وبحسب المصادر، فإن قوات الجیش الوطني تخوض معارك عنیفة في ھذه الاثناءضد ملیشیا الحوثي في ھیلان والفرع والمخدرة والمشجح وصرواح.وأضافت المصادر، ان مقاتلات التحالف العربي شنت أكثر من عشر غارات علىمواقع الملیشیات في مختلف المواقع بجبھة صرواح.وأشارت المصادر إلى ان مدفیعة الجیش الوطني تواصل قصفھا المكثف على مواقعالملیشیات وسط استمرار المواجھات بمختلف أنواع الأسلحة الثقیلة والخفیفة والمتوسطةبین الجانبان.وبحسب المصادر، فقد تمكن الجیش الوطني خلال الساعات الماضیة من إلحاق الكثیرمن الخسائر البشریة ودمر عددا من الألیات العسكریة للحوثیین.

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