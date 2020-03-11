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عدن - ياسمين التهامي - عــــــاجل:الجيش الوطني يتمكن من مواقع جديدة

الإنقلابیة في مدیریة صرواح بمحافظة مأرب.

وقالت مصادر میدانیة، إن قوات الجیش الوطني حققت تقدما

واسعا، وسیطرت على مواقع في جبھة "المشجح" بمدیریة

صوراح.

وأضافت المصادر، إن القوات الحكومیة تقدمت في جبھة

المشجح بعد مواجھات عنیفة مع ملیشیا الحوثي الانقلابیة.

وأشارت المصادر إلى ان المواجھات أسفرت عن مقتل وجرح

العشرات من الحوثیین، فیما وقع البعض منھم أسرى بید الجیش

الوطني.

وحسب المصادر، فقد تمكنت قوات الجیش من الحصول على

أسلحة نوعیة كانت بحوزة ملیشیا الحوثي، وتؤكد أن القوات

الحكومیة تواصل تقدمھا في ھذه الاثناء، وذلك بعد تحریر عدة

تباب في المشجح .

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