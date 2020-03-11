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عدن - ياسمين التهامي - عــــاجل:الحوثيون يشنوا هجوما واسعا على مدينة مأرب

شنت مليشيات الحوثي الانقلابية هجوما واسعا على مدينة مأرب شرق صنعاء. وقالت مصادر في مأرب، أن الحوثيين شنوا هجوما واسعا على مدينة مأرب قبل ساعات، ومازالت المعارك محتدمة حتى كتابة هذا الخبر. جديد اب برس​ Advertisements ​ تفاصيل اوفى لاحقا

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