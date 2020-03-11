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الشيخ الحريزي يُعلن بدء الحراك المسلح لطرد السعودية من المهرة

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عدن - ياسمين التهامي - الشيخ الحريزي يُعلن بدء الحراك المسلح لطرد السعودية من المهرة

أعلن الشيخ علي الحريزي، قائد الحركة الشعبية المناهضة للتواجد العسكري السعودي في المهرة، يوم الثلاثاء، إن الحراك السلمي الذي تشهده محافظة المهرة منذُ عامين انتقل إلى مرحلة الصراع المسلح مع السعودية بعد الغارات التي شنتها مروحيات الأباتشي السعودية.

وأكد الحريزي في حوار مع موقع ”اليمن نت” أن “أبناء المهرة في حالة حرب مع قوات الاحتلال السعودية بعد أن انتهكت سيادة اليمن واغتصبت المنافذ و المطار و الميناء و المعسكرات”.

 

جديد اب برس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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ولفت الحريزي إلى أن “الحراك السلمي و المطالب القانونية لم تفهم، ما أجبرهم على الدخول في مرحلة الصراع المسلح بعد اقتحام منفذ شحن الحدودي و قصف المواطنين المدافعين عن أرضهم و سيادة بلادهم بمروحيات الأباتشي السعودية”.

وفي 17 فبراير الماضي قامت مروحيات الأباتشي السعودية، بقصف تجمع سلمي لأبناء المهرة  بالقرب من منفذ شحن، أثناء اعتراضهم مدرعات سعودية كانت في طريقها لاقتحام منفذ شحن الحدودي.

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