مارب تشتعل الأن .. مفاجأة جديدة حدثت فجر اليوم وقلبت المعادلة رأسا على عقب ..(شاهد اخر التطورات الواردة الأن)

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - تخوض قوات الجيش الوطني في الاثناء معارك عنيفة غرب محافظة مأرب



وقالت مصادر ميدانية ان مليشيات حشدت عددا كبير من عناصرها وكانو على أهبة الاستعداد للتقدم نحو مدينة مارب ،لكنهم فوجئوا بهجوم مباغت وعنيف من قوات الجيش الوطني ، وهو ما أدى إلى تساقطهم وانهيارهم بشكل سريع .

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واضافت المصادر ان قوات الجيش الوطني حققت تقدم ملحوظ في جبهة صرواح وتمكنت من السيطرة على مواقع في جبهة المشجح ، وكبدت المليشيا خسائر كبيرة بالعتاد والارواح .



وأشارت المصادر إلى ان المواجهات أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من الحوثيين، فيما وقع البعض منهم أسرى بيد الجيش الوطني.

وبحسب المصادر فقد تمكنت قوات الجيش من الحصول على أسلحة نوعية كانت بحوزة مليشيا الحوثي، وتؤكد أن القوات الحكومية تواصل تقدمها في هذه الاثناء، وذلك بعد تحرير عدة تباب في المشجح .

ونفت المصادر الشائعات التي روج لها اعلام المليشيات وزعمت سقوط موقع الاحمراء في مارب ، موضحة ان موقع الحمراء الاستراتيجي بعيد عن موقع تماس الاشتباكات مع الحوثيين.