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صنعاء - ياسمين الخيامي - زعيم عربي زار اليمن وقال هذا الكلام الصاعق الذي ابكى كل اليمنيين وهز وحدانهم (ليس القذافي ولا مبارك)

زار الرئيس الجزائري الراحل هواري بومدين اليمن سنة 1964 حين كان وزيراً للدفاع، وكانت المفاجأة أن رئيس الجمهورية العربية اليمنية وقتها المشير عبدالله السلال استقبله شخصيا في مطار صنعاء !!

كان السلال يعرف أن بومدين أكبر من كونه وزيرا للدفاع، وصحّت فراسة المشير السلال و أصبح بومدين رئيسًا للجزائر بعد أشهر.

و خلال الزيارة رأى هواري بومدين أحوال اليمن واليمنيين فدمعت عيناه و قال كلمته الشهيرة : "لو كنا نعرف في الجزائر أن الشعب اليمني الشقيق مظلوم بهذا الشكل لكنا بدأنا بتحريره من الإمامة قبل تحرير الجزائر من الإستعمار" !!! *من صفحة الرئيس الراحل هواري بومدين -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: هل تذكرون اليمني الذي اختطف في السعودية عندما كان رضيعاً...شاهد المفاجاءة الصاعقة التي كشفها حمض الـDNA زعيم عربي زار اليمن وقال هذا الكلام الصاعق الذي ابكى كل اليمنيين وهز وحدانهم (ليس القذافي ولا مبارك) الإعلامية “سمية الشيخ” تتفاجأ بهدية سيارة” لامبرغيني” من مصدر مجهول(شاهد بالفيديو) كيف كانت ردة فعلها وردنا للتو...الموت يفجع الملك سلمان وولي عهده.. وبيان عاجل من الديوان الملكي السعودي ( نص البيان الملكي ) عاصفة التنين المدمر يرعب 7 دول عربية وضربة ساحقة ستكون كارثية على تلك الدول...شاهد 4 صور مرعبة خطير جدا... محمد بن زايد يوجه ضربة جديدة قصمت ظهر الداعية الاماراتي وسيم يوسف وجعلته يذرف الدموع من شدة القعر عاجل وفي غاية الخطورة.. هادي يصدر قرار جمهوري بتعيين أحد رجال صالح محافظا لمحافظة مأرب بموافقة السعودية والإمارات ومصادر تكشف أسباب إقالة العرادة.. الاسم Advertisements عاجل وخطير...الرعب يجتاح العالم بعد قيام هذه الدول بنشر فيروس كورونا القاتل بطريقة مخيفة هزت العالم باسره...لن تصدق ماذا فعلت هذه الدول عاجل: الملك سلمان يباغت ابناء اليمن شمالا وجنوبا ومرسوم ملكي يبهج قلوبهم واول رد فعل من الشرعية..( نص المرسوم الملكي) الشيخ سلطان العرادة يتلقى ضربة ساحقة ومارب في خطر .. والجنرال الاحمر ووزير الدفاع المقدشي خارج التغطية طبول الحرب تقرع: تركيا تطلق تهديداً عسكرياً ضد إيران بعد تطورات خطيرة في دولة عربية وتوجه الجيش بالاستعداد لاستخدام القوة دولة عربية تحصل على سلاح “فتاك وخطير” من أقوى أنظمة الردع في العالم قادر على تدمير مدن بأكملها في 30 ثانية فقط (صور) عبد الباري عطوان.. يفجر مفأجاة مزلزلة ويكشف تفاصيل جديدة عن مصير الأميرين احمد بن عبد العزيز ومحمد بن نايف ويتوقع تنفيذ حكم الإعدام قريباً ولي العهد السعودي يصعق والده الملك سلمان ويرعب كل افراد الاسرة الحاكمة ويوجه ضربة ساحقة للامير محمد بن نايف لن تقوم له بعدها قائمة ..لن تصدق ماذا فعل أول ظهور للأمير “بن نايف“ برفقة عمه أحمد بن عبدالعزيز.. بعد إعلان اعتقاله ..شاهد كيف أصبح.. (صورة) نبتة يمنية مذهلة رخيصة الثمن يطلق عليها البريطانيين المعجزة الطبية، اذا تناولتها يوميا فستحميك انت وكل وافراد عائلتك من 5 امراض فتاكة فشل الطب الحديث في علاجها واخير انتهى الرعب والقلق من الفيروس القاتل ..الصين تثلج صدور سكان العالم وتنهي الخوف والهلع والرئيس الصيني يعلن قبل قليل السيطرة على فيروس كورونا

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