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صنعاء - ياسمين الخيامي - هل تذكرون اليمني الذي اختطف في السعودية عندما كان رضيعاً...شاهد المفاجاءة الصاعقة التي كشفها حمض الـDNA

حُسمت نتيجة الحمض النووي الـDNA للشاب ”طلال“ في المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، مع الإعلان أنه ليس المختطف اليمني نسيم حبتور، ليتم إغلاق قضية الشاب نهائيا مع إبقاء النتيجة لدى الأجهزة الأمنية في حال رغبت أي عائلة مختطف آخر بالنظر فيها.

وتصاعدت آمال عائلة المختطف نسيم مع إلقاء القبض على المتهمة باختطاف أطفال ”مريم“، واشتباههم بشاب يدعى ”طلال“ كفله عسكري من ميتم، لتحصد العائلة تعاطفا إعلاميا وشعبيا كبيرا في السعودية، وسط مطالبات بمساعدتها، وهو ما تم بالفعل من خلال توجيه أمير المنطقة الشرقية بإعادة تحليل الحمض النووي لـ“طلال“ لحسم النتيجة.

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هل تذكرون اليمني الذي اختطف في السعودية عندما كان رضيعاً...شاهد المفاجاءة الصاعقة التي كشفها حمض الـDNA

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وسبق أن أجرت عائلة الحبتور تحليل الـDNA مع الشاب ”طلال“، وثبتت سلبية النتيجة، إلا أن طول مدة ظهور النتيجة ترك في قلبهم شكوكا، خاصة مع وجود علامات أخرى مقاربة من ابنهم، قبل أن يتم فحصه من جديد بتوجيه من الأمير.

وكان محامي عائلة نسيم حبتور، الدكتور سعد بن شايع، قد جلس مع والدي نسيم لإعادة التحليل، حيث وافقت والدة نسيم على إعادة التحليل بعد ”استخارة“ من قبلها، مبينا أن ”صدرها انشرح لمقترح إعادة التحليل“.

3- تم الشخوص لمنزل أسرة #نسيم_حبتور وشرح كافة التفاصيل خصوصاً لأم نسيم حفظها الله ، فوافق والد نسيم واحتاجت أم نسيم مزيداً من الوقت للتفكير والاستخارة ، ثم بعد قرابة الساعة انشرح صدرها للمقترح . وتم الاتصال بالأدلة الجنائية وتحديد الموعد في التاسعة صباحاً .

وتوجه المحامي صباح اليوم الثلاثاء بمفرده إلى الأدلة الجنائية، موضحا في مداخلة لقناة ”الإخبارية“ أنه فضل استلام النتيجة بمفرده لتجنيب والدَي نسيم، أي انفعال نفسي بسببها.

لكن أحد أقارب عائلة نسيم، ويدعى سعيد الحبتور، كشف في تغريدة عبر حسابه في ”تويتر“ أن والدة نسيم في ”المستشفى في حالة صحية حرجة“، وذلك بعد أن ثبت أن ”طلال“ ليس ابنها المختطف.

وفي تطورات وضعها الصحي، أكدت الصحافية في صحيفة ”مكة“ المحلية، سحر أبوشاهين، عبر حسابها في ”تويتر“، أن ”حالة أم نسيم الصحية تحسنت وخرجت من المستشفى“، لافتة إلى ”إصابتها بهبوط مفاجئ بعد معرفتها بعدم مطابقة فحص الـDNA للشاب طلال معهم“.

بدوره، أكد مراسل قناة ”الإخبارية“ المحلية أن عائلة المختطف نسيم تلقت نتيجة تحليل الحمض النووي بـ“الرضا بقدر الله“، موجهين تركيزهم للضغط على المتهمة ”مريم“ لشكوكهم بعلاقتها باختطاف ابنهم.



واختفى الطفل اليمني نسيم حبتور من على كورنيش الدمام قبل أكثر من 20 عاما وعمره آنذاك عاما وبضعة أشهر، لتبدأ رحلة ومعاناة عائلته في البحث عنه، أملا في العثور عليه أو معرفة مصيره.