ذمار: أبّ بعذب طفلته بمساعدة زوجته ويحبسها بالمنزل شهرًا كاملًا انتقامًا من والدتها

أقدم رجل وزوجته، على ارتكاب جريمة انسانية بشعة، هزت محافظة ذمار، جنوبي العاصمة صنعاء، تمثلت بقيامهما بتعذيب ابنة الزوج، لنحو شهر انتقامًا من زوجته الأولى التي طلقها نتيجة خلافات أسرية.

وقال سكان محليون لـ"يمن شباب نت"، إن رجل وزوجته، في مديرية وصاب، التابعة إداريًا لمحافظة ذمار، قاما بحسب ابنة الزوج، البالغة من العمر ست سنوات، وإحتجازها وتقييدها في الإسطبل المخصص لتربية الحيوانات، ومنع عنها الطعام والشراب، مع التعذيب اللفظي والجسدي، لأكثر من ثلاثين يومًا.

وأوضح الشهود، أن الأب وبمساندة زوجته (مرة الأبّ) قاما بحبس الطفلة، وتعذيبها، نكالا بامها؛ بعد طلاقها منه، إثر خلافات أسرية.

تجدر الأشارة الى أن محافظة ذمار تشهد مؤخراً ارتفاعاً ملحوظا في حالات التعذيب والخطف والانتهاكات بحق الطفولة وصل حد القتل في بعض الأحيان كما حصل في قضية الطفلة (مآب).